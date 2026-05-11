¿Cuándo y dónde ver las semifinales de conferencia en la NBA?

Las semifinales de conferencia en la NBA entran en su semana decisiva, con tres series para definir a los finalistas del Este y Oeste.

Los duelos se disputarán entre este lunes 11 y martes 12 de mayo, y serán emitidos por diversas cadenas: TNT Sports, HBO Max y Prime Video.

En la Conferencia Este, Detroit Pistons tiene una ventaja de 2-1 sobre Cleveland Cavaliers y quiere dar otro paso más hacia la final, en donde espera New York Knicks, que arrasó con un 4-0 a Philadelphia 76ers en su serie.

En la Conferencia Oeste, en tanto, Oklahoma City Thunder va 3-0 sobre Los Angeles Lakers y necesita solo un triunfo para meterse en la final de su zona; y Minnesota Timberwolves está igualado 2-2 con San Antonio Spurs, en la llave más pareja de los play-offs.

Revisa la programación y dónde ver cada partido:

Lunes 11 de mayo

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers. 20:00 horas - HBO Max

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder. 22:30 horas - Prime Video

Martes 12 de mayo