¿Cuándo y dónde ver las semifinales de conferencia en la NBA?
Tres series quedan por definir en el torneo de baloncesto estadounidense.
Tres series quedan por definir en el torneo de baloncesto estadounidense.
Las semifinales de conferencia en la NBA entran en su semana decisiva, con tres series para definir a los finalistas del Este y Oeste.
Los duelos se disputarán entre este lunes 11 y martes 12 de mayo, y serán emitidos por diversas cadenas: TNT Sports, HBO Max y Prime Video.
En la Conferencia Este, Detroit Pistons tiene una ventaja de 2-1 sobre Cleveland Cavaliers y quiere dar otro paso más hacia la final, en donde espera New York Knicks, que arrasó con un 4-0 a Philadelphia 76ers en su serie.
En la Conferencia Oeste, en tanto, Oklahoma City Thunder va 3-0 sobre Los Angeles Lakers y necesita solo un triunfo para meterse en la final de su zona; y Minnesota Timberwolves está igualado 2-2 con San Antonio Spurs, en la llave más pareja de los play-offs.
Revisa la programación y dónde ver cada partido: