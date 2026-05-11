Trump evalúa "seriamente" anexar Venezuela como estado número 51 de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de EE.UU.

Según una publicación en X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ya que los venezolanos "lo aman".

Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la Presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que "obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia".

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos "están bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo".

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que "jamás estaría previsto" que Venezuela se convierta en el "estado 51", en reacción a las declaraciones realizadas por Trump.

"Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó la gobernante desde La Haya, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo "la integridad, la soberanía y la independencia".

"Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre", subrayó.

La dirigenta venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y "ese es el curso, ese es el camino", alertó.

Rodríguez también destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee "las reservas más grandes de petróleo del planeta" y una de las mayores reservas de gas natural.