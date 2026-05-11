Ministro Quiroz: He sido malinterpretado cuando hablo de decretos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó en el marco de Chile Day 2026, en Toronto (Canada), la polémica por sus dichos respecto a utilizar decretos en caso de que el Plan de Reconstrucción Nacional no sea aprobado por el Congreso, apuntando a que fue "malinterpretado".

"Tenemos tres herramientas para la acción: Gestión, decretos y leyes. He sido malinterpretado cuando hablo de decretos. '¡Oh, él quiere gobernar... este Gobierno quiere gobernar a través de decretos, ¡va a ser una dictadura!'. No, no. Los decretos existen en todos lados", afirmó.

Asimismo, sostuvo que "los decretos son decisiones ejecutivas que un Gobierno puede tomar porque hay una ley que lo permite. Por ejemplo, la desregulación del suelo urbano se está llevando a cabo por decreto porque existe una importante ley urbana que permite al Gobierno hacerlo".

"Por supuesto, no todo se puede hacer por decreto, y algunas cosas se pueden lograr mediante una mejor gestión", reparó.

El secretario de Estado expuso en una nueva edición de Chile Day con el foco puesto en las propuestas del Ejecutivo para potenciar la inversión y crecimiento, mientras continúa la discusión sobre el proyecto de megarreforma que incluye propuestas como la reducción del impuesto corporativo y la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para inversiones sobre 50 millones de dólares.

En ese sentido, se refirió a la rebaja de impuestos, planteando que "algunos dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros. ¿Por qué no? Lo dicen algunos grupos de interés que tienen capturado al Estado".

Asimismo, hizo una comparación sobre el impuesto de primera categoría de Canada, donde es del 13%, y señaló que "quizás deberían ir a Chile y explicarle eso a la Cámara de Diputados, porque parece que estamos demasiado lejos y las noticias llegan tarde".

El encargado de la billetera fiscal también apuntó a los inversionistas, pensando en el periodo posterior a la discusión constitucional que se extendió hasta el 2022: "Tuvimos algunos problemas. Estábamos un poco confundidos, no estábamos viendo las cosas bien, pero ahora lo estamos viendo claramente de nuevo. Por favor, vuelvan".

Senador Macaya: El Estado puede hacer cambios sin impactar el gasto social

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, insistió en que "el Estado tiene un espacio de recaudación adicional que permita hacer los cambios sin impactar el gasto social".

"Aplicándose al fraude social, obviamente tenemos que ser capaces de ir a todas las cosas donde hoy día hay malgasto público, y gobernar también implica priorizar el gasto público", enfatizó.

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, señaló que "yo me quedo con la tranquilidad, que creo que es importante de escuchar, a quien es el presidente de la comisión de Hacienda hoy día, que es Javier Macaya, que en Nueva York y hoy día acá, reitera que él da garantías de que no va a haber recortes".

"¿El proyecto qué busca? Que el país crezca. Para que el país crezca no basta con que las empresas tributen menos, se requiere también seguir con las prestaciones sociales garantizándolas", afirmó.