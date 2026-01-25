Derrick Rose entró en la historia: Bulls retiró la camiseta número 1 en el United Center

Chicago Bulls retiró la camiseta número 1 de Derrick Rose este sábado en una emotiva ceremonia, tras el triunfo frente a Bolton Celtics por 114-111 en el United Center.

El basquetbolista de 37 años jugó ocho años en los "toros" desde 2008 hasta 2016. En su etapa por el equipo de Chicago fue reconocido como el Novato del Año y fue parte del equipo de las estrellas en tres oportunidades.

En el United Center estuvieron sus excompañeros Joakim Noah, Taj Gibson, Luol Deng y el entrenador Tom Thibodeau, quienes compartieron historias y anécdotas sobre su experiencia en los Bulls al lado de Rose.

Rose pasó a la historia de los Bulls al convertirse en el quinto jugador en ver su camiseta retirada, uniéndose al selecto grupo integrado por Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan y Scottie Pippen.