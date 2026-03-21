Kevin Durant quedó al acecho del registro de puntos de Michael Jordan en la NBA

Kevin Durant brilló en la victoria de los Houston Rockets ante Atlanta Hawks y quedó a un paso de Michael Jordan en la tabla de máximos anotadores en la historia de la NBA.

Durant se anotó con 25 puntos en la victoria 117-95 de su equipo, ubicándose a solo 26 de los 32.292 puntos anotados por Jordan con Chicago Bulls (1984-1993 y 1995-1998) y Washington Wizards (2001-2003).

La primera oportunidad de que Durant se adueñe del quinto puesto en el ranking histórico será ante Miami Heat la noche de este sábado (21:00 horas de Chile). O bien, el hito también podría darse, coincidentemente, ante los Bulls en el partido siguiente, el lunes 23 de marzo (21:00).

Cabe recordar que la cima del registro histórico está en poder de LeBron James, actual jugador de Los Angeles Lakers que de momento suma 43.066 puntos.

En cuanto a la tabla de posiciones, los Rockets se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, que es liderada por el campeón Oklahoma City Thunder.