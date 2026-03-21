Kevin Durant quedó al acecho del registro de puntos de Michael Jordan en la NBA
El alero está ad portas de superar al ícono del baloncesto en la lista de máximos anotadores.
El alero está ad portas de superar al ícono del baloncesto en la lista de máximos anotadores.
Kevin Durant brilló en la victoria de los Houston Rockets ante Atlanta Hawks y quedó a un paso de Michael Jordan en la tabla de máximos anotadores en la historia de la NBA.
Durant se anotó con 25 puntos en la victoria 117-95 de su equipo, ubicándose a solo 26 de los 32.292 puntos anotados por Jordan con Chicago Bulls (1984-1993 y 1995-1998) y Washington Wizards (2001-2003).
La primera oportunidad de que Durant se adueñe del quinto puesto en el ranking histórico será ante Miami Heat la noche de este sábado (21:00 horas de Chile). O bien, el hito también podría darse, coincidentemente, ante los Bulls en el partido siguiente, el lunes 23 de marzo (21:00).
Cabe recordar que la cima del registro histórico está en poder de LeBron James, actual jugador de Los Angeles Lakers que de momento suma 43.066 puntos.
En cuanto a la tabla de posiciones, los Rockets se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, que es liderada por el campeón Oklahoma City Thunder.