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Tópicos: Sociedad | Salud

Otro brote en un crucero: más de 100 enfermos por norovirus en barco que zarpó de Florida (EE.UU.)

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Turistas y tripulantes del Caribbean Princess reportaron síntomas mientras navegaban por las Bahamas.

La embarcación tiene previsto atracar cerca de Orlando el 11 de mayo tras una semana de travesía.

Otro brote en un crucero: más de 100 enfermos por norovirus en barco que zarpó de Florida (EE.UU.)
 Gareth James, vía Wikimedia Commons

Esta crisis ocurre simultáneamente a un brote de hantavirus detectado en el crucero holandés MV Hondius.

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Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó de Florida (EE.UU.) la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca a las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

Para contener el brote, el personal del bote aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

Esta emergencia se registra en paralelo al brote de hantavirus entre los pasajeros del crucero holandés MV Hondius, que llegará este domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife (España). 

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