La NBA aprobó expandirse con franquicias en Las Vegas y Seattle

La NBA dio un paso decisivo hacia su expansión luego de que la junta de propietarios aprobó una votación para que la liga explore formalmente la incorporación de dos nuevas franquicias, con Las Vegas y Seattle como ciudades elegidas para ese proceso.

La decisión fue confirmada este miércoles por el comisionado Adam Silver, quien destacó el peso de ambos mercados dentro de la historia reciente y pasada del baloncesto profesional estadounidense. El dirigente remarcó que la aprobación refleja el interés de la liga por avanzar en una potencial ampliación hacia dos plazas con fuerte respaldo para la NBA.

"La votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en Las Vegas y Seattle, dos mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto de la NBA", expresó Silver en un comunicado oficial.

La determinación no implica todavía el ingreso inmediato de nuevos equipos, pero sí representa un movimiento formal para que la liga estudie la viabilidad del proyecto y avance en eventuales pasos administrativos y financieros. En ese escenario, Seattle vuelve a aparecer como una plaza especialmente atractiva por su pasado con los Supersonics, mientras que Las Vegas ha ganado terreno en los últimos años como un centro estratégico para grandes eventos de la liga.

De concretarse el proceso, la NBA aumentará su número de franquicias y abrirá una nueva etapa en su desarrollo, en una decisión que llevaba años rondando en las conversaciones internas de la competencia.