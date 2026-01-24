La NBA pospuso el partido entre los Timberwolves y los Warriors por tiroteo en Mineápolis

El partido entre Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors, inicialmente programado para este sábado, fue pospuesto para el domingo tras un tiroteo en Mineápolis, en el que un hombre perdió la vida tras recibir disparos por parte de agentes federales.

"La decisión se tomó para priorizar la seguridad y la protección de la comunidad de Mineápolis", dijo en un comunicado la NBA.

El partido se jugará el domingo por la tarde, 24 horas antes de que ambos equipos se vuelvan a enfrentar el lunes también en Mineápolis en un "back to back".

El suceso ocurrió este sábado y es la segunda muerte en pocos días de un ciudadano estadounidense a manos de agentes federales en el marco de operaciones migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump en esa ciudad norteamericana.