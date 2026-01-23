Los Clippers derrotaron a los Lakers en el clásico de Los Angeles

Los Clippers se quedaron con el duelo angelino disputado en Inglewood tras superar por 112-104 a Los Lakers en el Intuit Dome. El equipo cerró un círculo virtuoso que comenzó hace un mes y confirmó su gran momento con un balance de 14-3 en los últimos partidos.

El conjunto ganador dominó gran parte del encuentro, llegando a tener una ventaja de 26 puntos. Pese a una remontada final de los dirigidos por JJ Redick, Los Angeles Clippers aseguró el triunfo de la mano de Kawhi Leonard, quien anotó 24 puntos, y James Harden, que aportó un doble-doble de 18 puntos y 10 asistencias.

En Los Lakers, Luka Doncic fue el máximo anotador con 32 unidades, 11 rebotes y 8 asistencias, mientras que LeBron James terminó con 23.

Warriors extrañó a su figura

En otro de los duelos destacados, Golden State Warriors sintió la baja de Jimmy Butler, quien se perderá el resto de la temporada por lesión. El elenco de la bahía cayó por 123-115 ante Dallas Mavericks. Pese a los 38 puntos de Stephen Curry, los de San Francisco fueron superados por un rival liderado por Naji Marshall (30 puntos).

Embiid lideró a los Sixers

Por su parte, Philadelphia 76ers venció a Houston Rockets por 128-122 en la prórroga. La figura de la noche fue Joel Embiid, quien dejó atrás los fantasmas de las lesiones y firmó su primer triple-doble de la temporada con 32 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. En los texanos, Kevin Durant contribuyó con 36 unidades.

Finalmente, San Antonio Spurs continuó su buena racha al vencer 109-126 a Utah Jazz en Salt Lake City. La dupla de Victor Wembanyama (26 puntos y 13 rebotes) y De'Aaron Fox (31 puntos) fue letal para mantener a los texanos segundos en la Conferencia Oeste.

