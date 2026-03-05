Oklahoma venció a los Knicks y Shai Gilgeous-Alexander quedó a un paso de un récord histórico

Oklahoma City Thunder derrotó por 103-100 a New York Knicks este miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York. El equipo que dirige el estratego estadounidense Mark Daigneault consolidó su liderato en la Conferencia Oeste de la NBA gracias a los 28 puntos del pívot estadounidense Chet Holmgren y la vigencia del actual MVP de la liga en Estados Unidos.

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander registró 26 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes, alcanzando su partido número 124 consecutivo superando la barrera de las 20 unidades. Con este desempeño en Manhattan, el deportista quedó a solo dos encuentros de igualar el récord histórico del estadounidense Wilt Chamberlain, quien encadenó 126 duelos con dicha estadística entre 1961 y 1963.

Oklahoma City Thunder controló el ritmo del juego durante la primera mitad del compromiso en Nueva York, logrando una ventaja de diez puntos al descanso. Pese a la reacción de New York Knicks en el tercer cuarto, liderada por el pívot dominicano Karl-Anthony Towns —quien firmó un doble-doble de 17 puntos y 17 rebotes—, el elenco forastero sostuvo la presión en el tramo final del duelo de la NBA.

El alero estadounidense Mikal Bridges encendió las esperanzas locales con un triple sobre la bocina para cerrar el tercer periodo, pero la jerarquía del campeón vigente pesó en el desenlace. Los jugadores de New York Knicks, Jeremy Sochan y Landry Shamet, fallaron lanzamientos triples en los últimos seis segundos que pudieron forzar la prórroga en el Estadio neoyorquino.

Tras este resultado, Oklahoma City Thunder alcanzó una marca de 49 victorias y 15 derrotas, manteniéndose en la cima de la clasificación general en Estados Unidos. Por su parte, New York Knicks quedó con un registro de 40-23 en la tercera posición de la Conferencia Este, previo a sus próximos desafíos ante Denver Nuggets y Los Angeles Lakers.