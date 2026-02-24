San Antonio Spurs derrotó a Detroit Pistons y extendió su racha ganadora en la NBA

San Antonio Spurs asaltó este lunes el Little Caesars Arena de Detroit tras derrotar por 103-114 a Detroit Pistons. El cuadro visitante doblegó al equipo más en forma de la liga y dio un sólido golpe sobre la mesa en la carrera por el título del baloncesto estadounidense.

Era la primera vez en esta temporada que se enfrentaban ambas escuadras. Con este resultado, San Antonio Spurs ganó cinco de los seis duelos disputados frente a los grandes líderes del Oeste y del Este, dominando sus series ante Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons.

En el plano individual, Devin Vassell lideró la ofensiva texana con 28 puntos, luego de empezar el partido con tres triples seguidos. Por su parte, Victor Wembanyama terminó el encuentro con 21 unidades y 17 rebotes, mientras que Julian Champagnie aportó 17 puntos y Stephon Castle encestó 16.

San Antonio Spurs se hizo fuerte en defensa con 8 robos y 11 tapones, forzando además 15 pérdidas de Detroit Pistons. Solo Victor Wembanyama fue responsable de 6 bloqueos, consolidando su estatus como el máximo taponador de la NBA con 121 rechazos, pese a perderse 14 partidos por lesión durante la campaña.

Para Detroit Pistons, Jalen Duren firmó 25 puntos y 14 rebotes, siendo clave en la segunda mitad para mantener a Detroit con vida. En contraste, Cade Cunningham se quedó en 16 puntos tras un errático desempeño en tiros de campo, producto de la intensa marca que ejercieron Stephon Castle y Victor Wembanyama.

Con su gran victoria en Detroit, San Antonio Spurs sumó nueve triunfos en fila, su mejor racha en siete años, y quedó en el segundo lugar del Oeste al acecho de Oklahoma City Thunder. En la otra vereda, Detroit Pistons sigue como líder del Este con amplio margen sobre Boston Celtics, pero cortó su invicto de seis victorias consecutivas.