El basquetbolista esloveno Luka Doncic fue agredido por un hincha luego de la derrota por 99-96 de Los Angeles Lakers ante San Antonio Spurs en el Frost Bank Center, resultado que decretó la eliminación del elenco californiano en la Copa NBA.

El incidente se produjo cuando el europeo se dirigía hacia los camarines y lanzó su muñequera hacia una mujer ubicada en primera fila. Tras percatarse de que rechazaron el obsequio, regresó para recuperarlo y recibió un empujón de un hombre que estaba junto a ella.

Su compañero Jarred Vanderbilt salió en su defensa y el personal de seguridad intervino para evitar que el altercado pasara a mayores. Según informó la agencia EFE, el aficionado pidió disculpas al esloveno, mientras que un despacho publicado por Reuters dio cuenta de su expulsión del recinto.

El esloveno terminó el encuentro con 31 puntos, ocho asistencias, seis rebotes y tres robos, registros insuficientes para evitar la despedida de los Lakers del certamen.