Metro de Santiago implementará cambios en el esquema de Ruta Express de la Línea 5 a contar de la próxima semana, modificando las detenciones habituales de las estaciones Camino Agrícola, Mirador y Pedrero.

La reestructuración, informada por la empresa a través de un video en sus redes sociales, busca "equilibrar de mejor manera los flujos de pasajeros y mejorar la experiencia de viaje".

Según se detalló, estas tres estaciones cambiarán de color con el fin de equilibrar la carga de pasajeros y reducir los tiempos de espera en los andenes.

Uno de los cambios corresponde a Camino Agrícola, que funcionaba de forma exclusiva bajo la Ruta Roja y ahora opera como Estación Común, permitiendo la detención alternada de trenes de Ruta Roja y Ruta Verde.

En paralelo, estación Mirador dejó de pertenecer a la Ruta Roja y se incorporó de forma definitiva a la Ruta Verde.

Mientras que Pedrero abandonó la Ruta Verde para pasar a formar parte de la Ruta Roja.

La administración del tren subterráneo recomendó a los usuarios verificar la señalética actualizada en los accesos y trenes de la Línea 5, con el fin de planificar sus traslados y evitar confusiones en los andenes durante las primeras jornadas de implementación.