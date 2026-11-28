Mirosevic impulsa sanciones económicas para parlamentarios por faltas a la ética
La Comisión de Constitución del Senado inició la revisión de una modificación a su marco normativo, con el objetivo de establecer multas a las autoridades que quebranten los estándares de conducta institucional.
Según precisó el representante del Partido Liberal, la medida crea "sanciones económicas a los senadores que se comporten mal".
En medio del debate por el denominado caso Firmas, el legislador liberal formuló un llamado a los partidos de oposición a dejar de lado los enfrentamientos internos.