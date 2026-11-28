El senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) emplazó este sábado a las fuerzas de oposición a avanzar en una reforma al reglamento del Senado que aplique multas monetarias a los congresistas que falten a la ética y al respeto institucional.

Para el legislador, la seguidilla de controversias internas registradas en el Congreso desvía la atención de las verdaderas urgencias ciudadanas, por lo que consideró urgente elevar los estándares de conducta de las autoridades mediante sanciones pecuniarias efectivas.

"Hago un llamado bien directo a la oposición a dejar estas peleas de lado y enfocarnos en lo que importa (la ciudadanía)", puntualizó Mirosevic, que detalló que ya comenzó la tramitación de una modificación reglamentaria en la Comisión de Constitución, diseñada para castigar monetariamente los desórdenes y transgresiones éticas en las que incurran los senadores.

El legislador dijo esperar "que dentro de la próxima semana podamos estar votando y despachando a la Sala el proyecto de reforma al reglamento, que establece por primera vez en el Senado sanciones económicas a los senadores que se comporten mal".

"Eso espero que se vote dentro de esta semana en la comisión y ojalá también en la Sala", enfatizó.

La medida se propone en medio del escándalo por el denominado caso Firmas, en el que se acusa un presunto uso no autorizado de firmas para retirar los permisos constitucionales de viaje de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) durante la tramitación del Presupuesto 2027, lo que habría incidido en el cálculo del quórum mientras ambos viajaban en Asia con el Presidente José Antonio Kast.