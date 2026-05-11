Wembanyama fue expulsado y los Timberwolves igualaron la serie ante San Antonio

San Antonio Spurs perdió 114-109 ante Minnesota Timberwolves y la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA quedó igualada 2-2, en un partido marcado por la expulsión de Victor Wembanyama.

El francés recibió una falta flagrante tipo 2 cuando restaban 8'39'' para el cierre del segundo cuarto, luego de conectar un codazo en el cuello de Naz Reid. Al momento de salir del partido, Wembanyama registraba cuatro puntos y cuatro rebotes.

Sin su principal figura, Spurs se sostuvo con 24 puntos de De'Aaron Fox y otros 24 de Dylan Harper, además de 20 unidades de Stephon Castle, pero Minnesota reaccionó en el último cuarto de la mano de Anthony Edwards, quien anotó 16 de sus 36 puntos en ese período para encaminar la remontada local.

Timberwolves también encontró respuestas físicas con Rudy Gobert y Naz Reid en la pintura, claves en los rebotes ofensivos y en los puntos de segunda oportunidad. Con el triunfo, Minnesota dejó la llave empatada antes del quinto partido de la serie.