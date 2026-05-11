Messi encabeza la prelista de Argentina para el Mundial 2026

La selección de Argentina presentó este lunes su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, nómina encabezada por Lionel Messi y de la cual saldrán los 26 convocados definitivos para defender el título obtenido en Catar 2022.
El listado de Lionel Scaloni incluye a figuras habituales como Julián Alvarez, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además de varias novedades, entre ellas el portero Santiago Beltrán, de River Plate, y el volante Tomás Aranda, de Boca Juniors.
Entre las ausencias más importantes aparecen Paulo Dybala, Valentín Castellanos, Angel Correa y Enzo Barrenechea.
Argentina jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.
Arqueros:
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/FRA)
- Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
- Walter Benítez (Crystal Palace/ING)
- Facundo Cambeses (Racing Club)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensas:
- Agustín Giay (Palmeiras/BRA)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
- Nicolás Capaldo (Hamburgo SV/ALE)
- Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise/BEL)
- Lucas Martínez Quarta (River Plate)
- Marcos Senesi (Bournemouth/ING)
- Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
- Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
- Germán Pezzella (River Plate)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella/FRA)
- Cristian Romero (Tottenham/ING)
- Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
- Zaid Romero (Getafe/ESP)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella/FRA)
- Marcos Acuña (River Plate)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon/FRA)
- Gabriel Rojas (Racing Club)
Mediocampistas:
- Máximo Perrone (Como/ITA)
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Guido Rodríguez (Valencia/ESP)
- Aníbal Moreno (River Plate)
- Milton Delgado (Boca Juniors)
- Alan Varela (Oporto/POR)
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen/ALE)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami/EE.UU.)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
- Enzo Fernández (Chelsea/ING)
- Alexis Mac Allister (Liverpool/ING)
- Giovani Lo Celso (Real Betis/ESP)
- Nicolás Domínguez (Nottingham Forest/ING)
- Emiliano Buendía (Aston Villa/ING)
- Valentín Barco (Estrasburgo/FRA)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP)
- Matías Soulé (AS Roma/ITA)
- Gianluca Prestianni (Benfica/POR)
- Tomás Aranda (Boca Juniors)
- Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
- Nicolás Paz (Como/ITA)
- Franco Mastantuono (Real Madrid/ESP)
Delanteros:
- Lionel Messi (Inter Miami/EE.UU.)
- Claudio Echeverri (Girona/ESP)
- Alejandro Garnacho (Chelsea/ING)
- Santiago Castro (Bologna/ITA)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán/ITA)
- José Manuel López (Palmeiras/BRA)
- Julián Alvarez (Atlético de Madrid/ESP)
- Mateo Pellegrino (Parma/ITA)