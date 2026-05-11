Messi encabeza la prelista de Argentina para el Mundial 2026

La nómina de Lionel Scaloni cuenta con 55 jugadores y será reducida a 26 convocados.

La selección de Argentina presentó este lunes su prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, nómina encabezada por Lionel Messi y de la cual saldrán los 26 convocados definitivos para defender el título obtenido en Catar 2022.

El listado de Lionel Scaloni incluye a figuras habituales como Julián Alvarez, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, además de varias novedades, entre ellas el portero Santiago Beltrán, de River Plate, y el volante Tomás Aranda, de Boca Juniors.

Entre las ausencias más importantes aparecen Paulo Dybala, Valentín Castellanos, Angel Correa y Enzo Barrenechea.

Argentina jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Arqueros:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa/ING)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella/FRA)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid/ESP)
  • Walter Benítez (Crystal Palace/ING)
  • Facundo Cambeses (Racing Club)
  • Santiago Beltrán (River Plate)

Defensas:

  • Agustín Giay (Palmeiras/BRA)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid/ESP)
  • Nicolás Capaldo (Hamburgo SV/ALE)
  • Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise/BEL)
  • Lucas Martínez Quarta (River Plate)
  • Marcos Senesi (Bournemouth/ING)
  • Lisandro Martínez (Manchester United/ING)
  • Nicolás Otamendi (Benfica/POR)
  • Germán Pezzella (River Plate)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella/FRA)
  • Cristian Romero (Tottenham/ING)
  • Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)
  • Zaid Romero (Getafe/ESP)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella/FRA)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon/FRA)
  • Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas:

  • Máximo Perrone (Como/ITA)
  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Guido Rodríguez (Valencia/ESP)
  • Aníbal Moreno (River Plate)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Alan Varela (Oporto/POR)
  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami/EE.UU.)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ALE)
  • Enzo Fernández (Chelsea/ING)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool/ING)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis/ESP)
  • Nicolás Domínguez (Nottingham Forest/ING)
  • Emiliano Buendía (Aston Villa/ING)
  • Valentín Barco (Estrasburgo/FRA)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid/ESP)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid/ESP)
  • Matías Soulé (AS Roma/ITA)
  • Gianluca Prestianni (Benfica/POR)
  • Tomás Aranda (Boca Juniors)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid/ESP)
  • Nicolás Paz (Como/ITA)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid/ESP)

Delanteros:

  • Lionel Messi (Inter Miami/EE.UU.)
  • Claudio Echeverri (Girona/ESP)
  • Alejandro Garnacho (Chelsea/ING)
  • Santiago Castro (Bologna/ITA)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán/ITA)
  • José Manuel López (Palmeiras/BRA)
  • Julián Alvarez (Atlético de Madrid/ESP)
  • Mateo Pellegrino (Parma/ITA)

