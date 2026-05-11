Parisi y la negociación por la megarreforma: "Había que meterle un poquito más de corazón"

El ex candidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó en El Diario de Cooperativa las intensas negociaciones que mantiene con el Ministerio de Hacienda para destrabar la megarreforma.

"No fue fácil zurcir las heridas que generó el documento de Hacienda que llegó el día miércoles (...). Afortunadamente yo tenía programada una reunión con el ministro al día siguiente y pudimos enmendar lo que había ocurrido", explicó.

A su juicio, la intervención del PDG fue necesaria porque "había que meterle un poquito más de corazón a esta reforma. Esta reforma es muy dura en términos de que sí, hay cambios significativos en la economía, pero yo estoy en desacuerdo, faltaba algo para la clase media y nosotros se lo tratamos de dar".

"Yo le dije al ministro (Jorge) Quiroz que no era bueno para Chile, para la reforma, para los inversionistas y para la visión internacional de los financistas para con Chile, sacar este proyecto de ley con dos votos 'pirquineados'", indicó.

"Le dije: por favor, no considere los 90 (votos) que ua tendríamos, sino ojalá tener 100 y abrirse a conversar con la DC y con el PPD. Yo creo en los grandes acuerdos, y si nosotros pudimos abrir la puerta para aquello, bienvenida sea", puntualizó.

El duro balance de Parisi a dos meses del gobierno de Kast: "Demasiada estrella y poco equipo"

A 60 días de la instalación de la Administración del Presidente José Antonio Kast, Franco Parisi realizó un ácido balance de la gestión gubernamental. Utilizando analogías futbolísticas, el líder del Partido de la Gente describió un panorama de desorden interno y falta de resultados en las promesas de campaña.

"Este es un partido que está perdiendo 6 a 0 el primer set, o los primeros meses. No veo grandes aciertos. Veo una estructura organizacional bastante difícil de digerir y entender. No era lo que yo esperaba. Si estuvieron preparándose 4 años porque ellos sabían que iban a ganar (...) yo creo que están al debe", afirmó Parisi.

"Yo no soy aliado (de Kast), tengo un interés que es ayudar a la clase media y el PDG también. Dijimos que esta es la oportunidad para darle un poquito más de consistencia (a la megarreforma)", dijo Parisi. (FOTO: ATON).

"Si estuvieron preparándose cuatro años porque ellos sabían que iban a ganar, tenían las lucas para hacerlo con sus equipos, yo creo que están al debe. A mí no me gusta la estructura, de hecho todavía, en términos futbolísticos, veo demasiada estrella y poco equipo", enfatizó el excandidato presidencial.

Parisi también fue crítico de la gestión del Ministro del Interior, Claudio Alvarado: "No tiene clara su película con esta nueva incorporación del ministro de Seguridad y el ministro secretario general de la Presidencia. Yo creo que hay un desorden ahí", apuntó.

Críticas a gestión de seguridad: "Confundieron emergencia con caos"

Al ser consultado por los avances del Gobierno en materia de Seguridad, el líder del PDG arremetió contra la gestión de la ministra Trinidad Steinert: "Confundieron emergencia con caos. El asunto de seguridad está completamente un caos. Ya le han mandado los recados a la ministra, que todavía está completamente al debe", fustigó.

"No vemos un trabajo que esté a la altura de lo que requiere la gente, nosotros estamos en la gente. En realidad seguimos viendo portonazos, turbazos, asesinatos a diestra y siniestra. No vemos un plan ni una coordinación con los alcaldes. No es lo que nosotros esperábamos y creo que la gente la está pasando muy mal", concluyó.