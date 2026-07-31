Chile enfrentará a EE.UU. en las clasificatorias al Mundial de Baloncesto en el Parque Estadio Nacional

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) informó que el partido entre Chile y Estados Unidos, en las Clasificatorias para el Mundial 2027, se jugará en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional.

El partido, de la última fase clasificatoria, quedó programado para el jueves 27 de agosto, a las 19:10 horas (23:00 GMT).

Esta decisión de la FIBA para jugar en Santiago fue por motivos logísticos, según detalló el Canal de Deporte Olímpico (CDO), por lo que La Roja cestera no podrá ser local como es habitual en la "Catedral" del baloncesto chileno, el Coliseo Municipal "Antonio Azurmendy" de Valdivia.

Después del partido con Estados Unidos, la selección chilena deberá viajara a República Dominicana para enfrentar a los centroamericanos, el lunes 31 de agosto a las 20:10 horas (00:10 GMT).

A modo de preparación para estos dos partidos, Chile jugará un amistoso con la selección de Bahamas, el sábado 22 de agosto, en el Parque Estadio Nacional.