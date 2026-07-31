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La zona central tendrá un descanso de la lluvia la próxima semana

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON
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Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, adelantó en Cooperativa que, después de varios días marcados por precipitaciones intermitentes, la próxima semana "debería estar mayormente con abundante nubosidad" en la zona central.

"Para segunda mitad de la próxima semana -desde el jueves en adelante-, deberíamos tener nubosidad parcial, pero hasta el miércoles, va a predominar la abundante nubosidad en la zona central", detalló en Lo que Queda del Día.

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