Exembajador Gazmuri pide un "proceso de democratización real" en Venezuela

El último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, reconoció en Cooperativa su expectativa por que los diálogos entre el oficialismo y la oposición en el país caribeño permitan un "proceso de democratización real".

Consultado al respecto en Lo que Queda del Día, el diplomático admitió que la posibilidad de que se convoquen elecciones "es todavía una gran incógnita, y va a depender mucho de cuáles son los objetivos y prioridades del gobierno de Trump, porque de hecho, Venezuela se ha convertido en una suerte de protectorado de los Estados Unidos".

"Después del secuestro de Nicolás Maduro, el gobierno de Delcy Rodríguez fue reconocido como gobierno de hecho, y ellos han aceptado esa condición, donde los temas principales los define el Departamento de Estado, y particularmente (el titular de esa cartera, Marco) Rubio", aseguró.

Gazmuri recordó entonces que, desde enero, "las prioridades de EE.UU. han sido básicamente dos: una es tener acceso privilegiado y control del petróleo venezolano (...), y la segunda es eliminar la influencia y la presencia (en ese país) de sus adversarios estratégicos, particularmente de China. Cuando anunció el secuestro de Maduro, Trump no nombró las palabras 'democracia' ni 'derechos humanos'".

Dicho esto, apuntó que recientemente "han agregado una tercera prioridad que es que, una vez que se normalice la situación y se recupere la economía, van a promover una transición democrática". Es en este marco que comenzarán las tratativas -bajo tutela estadounidense-, encabezadas por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y quien fuera electa en ese cargo en 2015, Dinorah Figuera.

"Yo tengo la expectativa de que esto culmine con un proceso de democratización real del país, (porque) todos los recursos de poder y las policías siguen bajo el mismo mando del gobierno de Maduro, que hoy está preso y sometido a juicio en Nueva York. Pero lo importante es mirar cómo ocurre ese proceso, y hasta cuándo va a durar esta suerte de protectorado de los EE.UU. sobre un país tan importante de América Latina como es Venezuela", cerró el exembajador.