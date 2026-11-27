Chile logró un triunfazo crucial ante México en las Clasificatorias al Mundial de baloncesto
El equipo nacional remontó de forma notable para recuperar terreno en la tabla.
El equipo nacional remontó de forma notable para recuperar terreno en la tabla.
En un partido calificado "de vida o muerte", la selección chilena masculina de baloncesto derrotó por 66-64 a México y reavivó sus opciones en la segunda ronda americana de las Clasificatorias al Mundial 2027 en Catar.
La escuadra nacional inició abajo con un 20-12 en contra en el primer cuarto. Chile sufrió otro traspié en el segundo periodo, por 23-19, pero acortó distancias antes de tener una impresionante reacción.
La "Roja cestera" arrasó en el tercer cuarto por 28-8 para pasar al frente del partido. Aunque los norteamericanos se llevaron el último capítulo por 13-7, los nacionales lograron concretar el esforzado e importante triunfo.
Con este resultado Chile llegó a 12 puntos, ubicándose a dos de México, que cierra el podio del grupo y los puestos de clasificación directa. Brasil también tiene 14 unidades en el cuarto puesto, aunque aún debe enfrentar al puntero Estados Unidos (15).
En su próximo partido Chile repetirá localía en el Coliseo "Ismenia Pauchard Demierre", midiéndose con República Dominicana el lunes 30 de noviembre a las 19:40 horas.