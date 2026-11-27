En el marco de su visita a Osorno (Región de Los Lagos), el Presidente José Antonio Kast defendió la gestión de su Gabinete y aseguró que "el sueño de encontrar trabajo se está recuperando", luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportara este viernes que el desempleo llegó al 10% en el trimestre agosto-octubre del 2026.

Luego de que se dieran a conocer los resultados esta mañana, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afirmó que "el empleo por primera vez aumenta respecto del trimestre anterior de manera importante: hay 76 mil empleos adicionales. Esta es la mayor alza en creación de empleo desde enero del 2025", atribuyendo la alta cifra de cesantía a que ahora existe "mucha más gente saliendo a buscar trabajo".

Sobre esto último, el Mandatario respaldó los dichos de Rau y apuntó que "es evidente que cuando empieza a moverse la actividad económica, algunas personas que habían perdido la esperanza vuelven a plantearse el salir a buscar trabajo".

"El sueño de encontrar trabajo se empieza a recuperar. Claro, se nota en la cifra porque sube, pero hoy día sí hay más gente buscando trabajo y se han creado puestos de empleo. Más allá de las cifras que hoy día nos golpean, sí, una cifra mala, tenemos la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, que se están creando fuentes de trabajo permanentes, no solamente provisorias", puntualizó.

En ese sentido, comparó la situación del empleo con "el sueño de la casa propia: ha vuelto a estar en la realidad presente, porque al mejorar la condición económica del país, empiezan los créditos a largo plazo, que se habían terminado. Hoy día de nuevo tenemos créditos a 20 y quizás logramos créditos a 30 años, con mejores tasas de interés".

Subsecretario del Trabajo: Desempleo "está más arriba de lo que hubiésemos esperado"

En conversación con Lo Que Queda del Día, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló que el alza al 10% de la cesantía "nos debiera seguir preocupando y la verdad que en términos personales me sigue provocando un poquito de desazón (porque) al final estamos hablando de más de un millón de personas desocupadas en nuestro país".

"Definitivamente, estamos esperando que se produzca esta reactivación y crecimiento que comenzamos a proyectar sobre todo para el próximo año, (aunque) esperábamos tener quizás un poquito de mejor resultado de cara a lo que ya comienza a reflejar la temporada estival de nuestro país", puntualizó.

Rosende resaltó que el resultado sobre el desempleo "sí me sorprende un poco, está un poquito más arriba de lo que hubiéramos esperado, pero todavía con la fuerte esperanza de que esto va a mejorar en los próximos meses".