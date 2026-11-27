La amenaza de un "escritoriazo" en el cierre de la Liga de Primera se esfumó, al menos por parte del directorio de la ANFP, que desestimó elevar a denuncia las acusaciones contra Cobresal y Deportes Limache.

Según La Tercera, los reclamos que en primer momento fueron anónimos provinieron de Unión La Calera y Universidad de Concepción, los equipos que llegan a la penúltima fecha en la zona de descenso y a un paso de concretar la pérdida de categoría.

Ambos clubes entregaron sus antecedentes al directorio pidiendo el inicio de un proceso por pago de finiquitos. Sin embargo, la mesa de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional le bajó el pulgar.

Ante esta postura del directorio, todavía comandado por Pablo Milad, todo dependerá del Oficial de Cumplimiento, Miguel Anfel Valdés, quien debe decidir sobre la realización o no de las denuncias ante el Tribunal de Disciplina.