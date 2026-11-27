La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto este viernes la resolución que había mantenido la prisión preventiva contra Javier Omar Troncoso Chuñil, imputado por la muerte de su madre, Julia Chuñil, y otros delitos.

La decisión fue adoptada en fallo dividido por la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Karina Ormeño, Juan Ignacio Correa e Inge Müller.

De esta manera, la Corte revocó la resolución dictada el pasado 20 de noviembre por el Juzgado de Garantía de Los Lagos, que había resuelto mantener al sospechoso privado de libertad.

La ministra Müller estuvo en desacuerdo con la decisión de mayoría y votó por confirmar lo resuelto en primera instancia.

Los hechos investigados

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, alrededor de las 23:00 horas del viernes 8 de noviembre de 2024, Javier Troncoso Chuñil habría llegado en estado de ebriedad y ofuscado al domicilio que compartía con su madre, Julia del Carmen Chuñil Catricura, de 73 años, en la comuna de Máfil (Región de Los Ríos).

En el inmueble también se encontraban otros integrantes del grupo familiar, una amiga de la víctima y un adulto mayor de 90 años, quien residía en una dependencia contigua a la vivienda principal.

Según la imputación fiscal, en ese contexto Troncoso Chuñil habría exigido al adulto mayor la entrega de aproximadamente 212.000 pesos, correspondientes a su pensión. Ante la negativa, lo habría golpeado en el rostro y amenazado de muerte, llegando a colocarle un cuchillo en el cuello mientras le decía: "y si te mato".

La intervención de Julia Chuñil habría dado paso a un forcejeo con su hijo, quien también la habría amenazado de muerte. La mujer logró quitarle el cuchillo y lanzarlo al exterior de la vivienda.

Posteriormente, siempre según la versión del Ministerio Público, el imputado habría agredido a su madre al interior de la casa y continuado la golpiza en el exterior, hasta finalmente estrangularla contra la pared de una bodega contigua, apretándole el cuello con ambas manos.

La Fiscalía sostiene que estos hechos habrían ocurrido en presencia de otros integrantes del grupo familiar, quienes no habrían intervenido para socorrer a las víctimas.

Supuesto ocultamiento del cuerpo y denuncia por presunta desgracia

La investigación también atribuye a Javier Troncoso Chuñil y a su hermano Pablo Marcelo San Martín Chuñil el traslado y ocultamiento del cuerpo de Julia Chuñil en un lugar que, hasta ahora, no ha sido determinado.

De acuerdo con la tesis persecutora, los involucrados habrían desplegado posteriormente distintas acciones para ocultar lo ocurrido, entre ellas la quema de vestimentas, el silencio y la entrega de información falsa a las autoridades.

En ese contexto, la imputada Jeanette del Carmen Troncoso Chuñil habría concurrido a Carabineros el domingo 10 de noviembre de 2024 para presentar una denuncia por presunta desgracia, actuación que, según la Fiscalía, habría tenido como finalidad desviar la investigación y asegurar la impunidad de los involucrados.

El Ministerio Público también sostiene que, semanas después de la desaparición de Julia Chuñil, sus hijos comenzaron a comportarse como herederos de su patrimonio, vendiendo animales vacunos y una carreta de bueyes, para posteriormente repartirse el dinero obtenido.

Entre los antecedentes expuestos por la Fiscalía figura, además, una cotización realizada por Javier Troncoso Chuñil el 8 de diciembre de 2024 para adquirir una sepultura familiar en el cementerio Parque Los Laureles de Valdivia.