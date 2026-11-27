La selección chilena de baloncesto afronta este viernes 27 de noviembre un duelo clave frente a México, en el marco de la quinta ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA de Qatar 2027 en un duelo que se jugará a las 19:40 horas en el Coliseo "Ismenia Pauchard Demierre", del Parque Estadio Nacional y que será transmitido por DSports.

El elenco dirigido por Juan Manuel "Manu" Córdoba necesita imponerse como local para mantener intactas sus posibilidades de acceder a la cita planetaria. Actualmente, La Roja del Basket es colista del Grupo E, ubicada a cuatro puntos de los puestos de clasificación directa —en un formato que otorga dos unidades por victoria y una por derrota— y a tres de un eventual repechaje, en la antesala de sus próximos desafíos ante República Dominicana y las visitas de febrero a Estados Unidos y México.

De cara a este compromiso, el combinado nacional lamentará la ausencia de su capitán Sebastián Herrera, quien no recibió autorización de su club, Paris Basket, para integrarse a esta ventana. Pese a ello, el técnico nacional remarcó la convicción del equipo frente a un exigente rival.

"Sabemos que no hay mañana. El partido ante México es de vida o muerte y nos hemos preparado como tal. El grupo está muy compenetrado con el trabajo, tenemos muchas expectativas y mucho positivismo en cómo nos hemos preparado para este partido, pero siempre respetando a un rival tan potente como es México, que viene de hacer un récord de triples en las eliminatorias y que viene con su mejor equipo posible", señaló Córdoba.