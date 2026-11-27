¿Cuándo y dónde a Chile y México por las clasificatorias al Mundial de Baloncesto?
La Roja recibe al combinado azteca este viernes 27 de noviembre en el Coliseo "Ismenia Pauchard".
La Roja recibe al combinado azteca este viernes 27 de noviembre en el Coliseo "Ismenia Pauchard".
La selección chilena de baloncesto afronta este viernes 27 de noviembre un duelo clave frente a México, en el marco de la quinta ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA de Qatar 2027 en un duelo que se jugará a las 19:40 horas en el Coliseo "Ismenia Pauchard Demierre", del Parque Estadio Nacional y que será transmitido por DSports.
El elenco dirigido por Juan Manuel "Manu" Córdoba necesita imponerse como local para mantener intactas sus posibilidades de acceder a la cita planetaria. Actualmente, La Roja del Basket es colista del Grupo E, ubicada a cuatro puntos de los puestos de clasificación directa —en un formato que otorga dos unidades por victoria y una por derrota— y a tres de un eventual repechaje, en la antesala de sus próximos desafíos ante República Dominicana y las visitas de febrero a Estados Unidos y México.
De cara a este compromiso, el combinado nacional lamentará la ausencia de su capitán Sebastián Herrera, quien no recibió autorización de su club, Paris Basket, para integrarse a esta ventana. Pese a ello, el técnico nacional remarcó la convicción del equipo frente a un exigente rival.
"Sabemos que no hay mañana. El partido ante México es de vida o muerte y nos hemos preparado como tal. El grupo está muy compenetrado con el trabajo, tenemos muchas expectativas y mucho positivismo en cómo nos hemos preparado para este partido, pero siempre respetando a un rival tan potente como es México, que viene de hacer un récord de triples en las eliminatorias y que viene con su mejor equipo posible", señaló Córdoba.