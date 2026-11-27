El desempleo llegó al 10 por ciento en el trimestre agosto-octubre del 2026, según dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, la cifra registró un ascenso de 1,6 puntos porcentuales, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%).

Por su parte, el número de personas desocupadas aumentó un 19,7 por ciento, incididas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Entre las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,7 por ciento, aumentando 1,9 puntos porcentuales en un año, mientras que en los hombres llegó al 9,4 por ciento, con un incremento de 1,2 puntos.

Caída del empleo y aumento de la informalidad

El informe también reveló que la cantidad de personas ocupadas disminuyó un 0,4 por ciento en doce meses, principalmente por la caída del empleo masculino (-0,8%), mientras que entre las mujeres se registró un leve incremento (0,2%).

Por sectores económicos, las mayores disminuciones se observaron en información y comunicaciones (-18,9%), otras actividades de servicios (-11,5%) e industria manufacturera (-4,7%).

La tasa de ocupación informal se situó en 27 por ciento, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. Entre las mujeres llegó al 29,3 por ciento y entre los hombres al 25,2 por ciento.

El número de trabajadores informales creció un 2,7 por ciento, impulsado principalmente por transporte (17,5%) y actividades de salud (26,7%). Por categoría ocupacional, destacaron los trabajadores por cuenta propia (3,8%) y el personal de servicio doméstico (7,1%).

Desempleo en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, el desempleo llegó al 10,5 por ciento, aumentando 1,9 puntos porcentuales en doce meses, debido a una disminución del 0,6% en la población ocupada y un incremento del 1,5% en la fuerza de trabajo.

La caída del empleo en la capital estuvo marcada por los sectores de información y comunicaciones (-23,5%) e industria manufacturera (-9,4%).

Por último, la tasa de desempleo ajustada por estacionalidad alcanzó el 9,9 por ciento a nivel nacional, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior.