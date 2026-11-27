Una mujer de 34 años fallecida y dos personas heridas de gravedad dejó un accidente de tránsito registrado este viernes en la intersección de avenida Matta con calle San Francisco, en la comuna de Santiago.

El hecho se produjo cuando un automóvil sedán de color blanco -que se desplazaba por avenida Matta hacia el poniente- colisionó fuertemente contra una van de pasajeros que circulaba por calle San Francisco.

Las primeras indagatorias apuntan a que el sedán venía escapando desde la comuna de Ñuñoa tras evadir un control de los inspectores de seguridad comunal.

Al ingresar a este sector, el chofer no habría respetado la luz roja del semáforo, provocando el impacto con el otro auto.

A consecuencia del choque, la mujer que viajaba como pasajera en el furgón salió eyectada de la estructura, perdiendo la vida en el lugar. La van quedó semivolcada sobre el poste del semáforo, el cual terminó totalmente derribado.

Peritajes de la SIAT

Efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros se trasladaron al sitio del suceso para realizar las mediciones planimétricas y revisar los registros de las cámaras de televigilancia de la zona.

Respecto a las diligencias del caso, el teniente Cristián Martín, de la SIAT de Carabineros, sostuvo que "personal municipal está siendo entrevistado para verificar los antecedentes de este hecho".

Asimismo, dio cuenta que "se prestó auxilio como corresponde a ambos conductores para posteriormente verificar el procedimiento propiamente tal (...) Se están levantando todos los antecedentes para ser dispuestos ante la Fiscalía, para poder determinar algún grado de responsabilidad de cualquiera de los dos conductores".

Por su parte, la vocera de la Fiscalía, María Alejandra Bravo, precisó que "un vehículo que transitaba por Matta de oriente a poniente sin respetar los semáforos, en la intersección con calle San Francisco, impactó al auto que pasaba con su respectiva luz verde".

"Esta colisión provocó el fallecimiento de una persona", informó la persecutora, que dio cuenta también que "el conductor del vehículo que no respetó la luz roja está como imputado, está detenido para pasar a control de detención".

Exámenes toxicológicos

Tras concretarse la detención del causante del choque, personal policial y médico practicó los primeros exámenes para determinar si manejaba bajo la ingesta de sustancias psicoactivas o alcohol durante la persecución.

Al respecto, la representante del Ministerio Público detalló que "el alcotest arrojó menos de 0,3. No estaríamos bajo la influencia tampoco por el momento, pero todavía tenemos pendiente el narcotest y la alcoholemia final de sangre".

Equipos de emergencia y grúas trabajaron en el lugar para retirar los automóviles involucrados en el choque, habilitando gradualmente las pistas de Avenida Matta con dirección al poniente para restaurar el tránsito vehicular matutino en el sector.