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Tópicos: Deportes | Baloncesto | Selección

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de baloncesto entre Chile y Bahamas?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Roja cestera" tendrá una gran prueba antes de una nueva ventana de Clasificatorias.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de baloncesto entre Chile y Bahamas?
 @chilefeba
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La selección chilena de baloncesto se alista para su gran duelo amistoso ante Bahamas, en miras a sumar rodaje para retomar la ruta hacia la próxima Copa del Mundo.

El elenco nacional volverá a la señal abierta, pues el encuentro de este sábado 22 de agosto a las 19:00 horas será transmitido a través de TVN. Además, estará la alternativa de DSports en el cableoperador Directv y su plataforma DGO.

La "Roja cestera" pocos días después, el jueves 27 (19:30), jugará ante Estados Unidos por la cuarta ventana de Clasificatorias a Catar 2027, en un duelo cuya transmisión no ha sido confirmada.

Cabe resaltar que ambos duelos tendrán lugar en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.

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