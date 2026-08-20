¿Cuándo y dónde ver el amistoso de baloncesto entre Chile y Bahamas?
La "Roja cestera" tendrá una gran prueba antes de una nueva ventana de Clasificatorias.
La "Roja cestera" tendrá una gran prueba antes de una nueva ventana de Clasificatorias.
La selección chilena de baloncesto se alista para su gran duelo amistoso ante Bahamas, en miras a sumar rodaje para retomar la ruta hacia la próxima Copa del Mundo.
El elenco nacional volverá a la señal abierta, pues el encuentro de este sábado 22 de agosto a las 19:00 horas será transmitido a través de TVN. Además, estará la alternativa de DSports en el cableoperador Directv y su plataforma DGO.
La "Roja cestera" pocos días después, el jueves 27 (19:30), jugará ante Estados Unidos por la cuarta ventana de Clasificatorias a Catar 2027, en un duelo cuya transmisión no ha sido confirmada.
Cabe resaltar que ambos duelos tendrán lugar en el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional.