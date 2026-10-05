Oposición debate su futuro tras reapariciones de Bachelet y Boric

Las reapariciones de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric durante la última semana abrieron en la oposición el debate sobre sus liderazgos y el proyecto con que buscará recuperar el respaldo ciudadano.

Tras el acto de desagravio a Bachelet por el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, Boric participó este fin de semana en una charla del Festival MUDA, donde cuestionó al Gobierno de José Antonio Kast.

En este contexto, la encuesta Panel Ciudadano UDD situó a Boric con un 19 por ciento de las preferencias y a Bachelet con un 15 por ciento de cara a la elección presidencial de 2029.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que "el tema es cómo vamos a disputar una proyección hacia adelante y primero en ese caso creo que vamos a verlo en cómo se representa un proyecto programático, después los liderazgos. Eso incluye hasta dónde ese proyecto programático incluye los anhelos y las expectativas que no supimos recoger y por algo no nos votaron las mayorías que necesitábamos en la elección pasada".

El senador Diego Ibáñez (FA) comentó que "es una buena señal que la expresidenta Michelle Bachelet y el expresidente Boric mantengan este grado de coordinación, pero aquí le hacemos la invitación a los partidos y a los parlamentarios a seguir también ese ejemplo, dedicarse más a construir proyectos en positivo más que a la pelea pequeña. Yo estoy seguro que el progresismo va a volver".

Jadue y el debate constitucional

El excandidato presidencial del PC Daniel Jadue también participó este fin de semana en el Festival MUDA, donde insistió en la necesidad de retomar el debate constitucional tras los dos procesos fallidos.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que "evidentemente el tema constitucional ya está cerrado, que nosotros nos dediquemos a lo que corresponde, que es darle soluciones a los chilenos y la discusión constitucional es interesante, es importante, no podemos negarlo, pero no es el momento".

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que "yo también soy una persona de izquierda, apoyé en el momento en que ocurrió el proceso constituyente con mucha fuerza, pero también entiendo los procesos de elecciones, los mensajes que nos da la ciudadanía y además creo que nuestros proyectos no se pueden simplemente reducir a la discusión constitucional".