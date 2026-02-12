Síguenos:
Tópicos: Deportes | Boxeo | Boxeo chileno

[VIDEO] IND destacó taller de boxeo de Martín Vargas en el Parque Estadio Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La instancia está pensada para adultos.

[VIDEO] IND destacó taller de boxeo de Martín Vargas en el Parque Estadio Nacional
El Instituto Nacional de Deportes (IND) destacó el taller de boxeo que imparte Martín Vargas, campeón sudamericano y leyenda del boxeo chileno, en el Parque Estadio Nacional.

La instancia es para adultos, a quienes el exboxeador entrena en un espacio habilitado y con implementos de primer nivel, sobre los que destacó: "Contar con este espacio es fabuloso, los sacos que tengo, el ring que tengo, tengo las facilidades de poder enseñar lo que yo sé".

"Para mí es un orgullo estar aquí en el Estadio Nacional con mi escuela de boxeo. Más de alguno puede ser una gran estrella en este país, yo creo que muy pronto va a salir uno destacado como lo fui yo", expresó Vargas.

