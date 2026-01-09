Influencer de derecha será juzgado por acoso en contra de la boxeadora Imane Khelif

El influencer francés de extrema derecha "Papacito" será juzgado en febrero por ciberacoso a la boxeadora argelina Imane Khelif, oro olímpico en los Juegos de París 2024, como parte de una campaña digital en la que aseguraba que era un hombre, según dio a conocer este viernes el Tribunal de París.

A raíz de su rápida victoria contra la italiana Angela Carini en la categoría welter de boxeo de los JJOO de 2024, Khelif fue objetivo de múltiples acusaciones en las redes sociales que ponían en duda su género, entre las que se contaban, incluso, personalidades como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La argelina presentó una denuncia en París el 12 de agosto de 2024 contra dicha campaña de cíberacoso, que apuntó ahora al influencer francés, de nombre real Ugo Jil-Gimenez, para que comparezca el próximo 26 de febrero por supuesto cíberacoso e injuria discriminatoria.

"Papacito", que según el medio francés 20 minutos actualmente reside en España, ya recibió una denuncia en 2021 y 2022 de Jean-Luc Mélenchon, líder del principal partido de izquierda del país -La France Insoumise- con motivo de un vídeo en el que simulaba el asesinato de un votante de dicho partido.