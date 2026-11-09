Estremecedora lesión: Brutal hematoma desfiguró a un boxeador y obligó a suspender la pelea

Una de las postales más impactantes del boxeo reciente se vivió en el AO Arena de Manchester, luego de que el púgil británico Zak Miller sufriera una severa desfiguración en su cabeza producto de gigantescos hematomas, situación que forzó al médico de ring a detener su combate frente a Gully Powar por el título local vacante del peso pluma.

El dramático desenlace se gestó tras un violento choque involuntario de cabezas durante el combate. Con el correr de los asaltos, Miller comenzó a desarrollar una enorme y deformante hinchazón sobre el costado derecho de su cráneo y un profundo corte en el ojo, cuadro que empeoró drásticamente hasta que el árbitro detuvo las acciones en el décimo asalto para trasladarlo de urgencia a un hospital.

Al haberse provocado la lesión de forma accidental, la contienda no terminó en nocaut técnico y se resolvió en las tarjetas, donde Powar se coronó campeón por decisión técnica unánime (96-95, 97-95 y 96-94).

Pese a lo alarmante de las lesiones, el mánager del deportista, Kevin Maree, llevó tranquilidad horas más tarde tras los exámenes médicos: "Nos complace anunciar que Zak se encuentra bien y estable tras la atención recibida en el hospital", confirmó el representante.

Maree indicó que Miller permaneció bajo observación en el hospital y fue sometido a una evaluación completa. "Afortunadamente, el equipo médico está satisfecho con su evolución", señaló, antes de añadir que esperan que el púgil "recupere su atractivo muy pronto".