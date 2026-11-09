Corto y preciso: El escueto mensaje con el que la UC felicitó a Colo Colo por el título

Minutos después de sellarse la definición del torneo en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán, Universidad Católica felicitó a Colo Colo por la obtención del título de la Liga de Primera a través de un mensaje sumamente breve y conciso.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el cuadro de la "Franja" cumplió con el protocolo de deportividad publicando un saludo que llamó la atención de los hinchas por su sobriedad: apenas una frase, 10 palabras y sin emojis de por medio.

"Felicitamos a @ColoColo por titularse campeón de la #LigaDePrimeraMercadoLibre2026", rezó textualmente la escueta publicación de Cruzados.

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