Ubilla cuestiona ataques a Chile Vamos y pide convivencia oficialista

El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla cuestionó las descalificaciones entre parlamentarios del oficialismo y advirtió que estas pueden tener un costo ante la ciudadanía, en medio del debate por la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las solicitudes de ajustes políticos al Gobierno.

En El Primer Café de Cooperativa, el director del área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo defendió que Chile Vamos aporte la experiencia de sus gobiernos anteriores para enfrentar la crisis y mejorar la gestión del Presidente José Antonio Kast.

"Aquellos parlamentarios que de alguna manera en el pasado inmediato han hecho descalificaciones sobre otros parlamentarios de la propia coalición, creo que al final la gente los va a castigar, porque todo el mundo entiende que tiene que haber una convivencia sobre los elementos comunes", afirmó.

Ubilla precisó que sus cuestionamientos no apuntan a las declaraciones de Andrea Balladares ni de Paulina Núñez, quienes han planteado la necesidad de ajustes en la conducción del Ejecutivo, sino a las descalificaciones dirigidas contra Chile Vamos.

"Son declaraciones que no ayudan a construir una convivencia básica", sostuvo, y llamó a los partidos y parlamentarios oficialistas a generar las condiciones para sacar adelante la agenda social y económica.

"Recuperar la sintonía"

El exsubsecretario rechazó que las diferencias dentro del sector respondan a distintos grados de lealtad hacia el Mandatario. A su juicio, las propuestas de Chile Vamos buscan poner a disposición del Ejecutivo herramientas para mejorar su gestión.

"No es cómodo para un gobierno tener a los siete meses entre un 25 y un 30% de apoyo", expresó. Sin embargo, aseguró que esa situación se puede revertir y que hacerlo "significa volver a encontrar sintonía con la gente".

Respecto de la acusación constitucional que prepara la oposición contra Rabat, Ubilla distinguió que "una cosa es que se diga que aquí se produjo un problema que tiene consecuencias, y otra cosa que ese problema, con esas consecuencias, amerite una acusación constitucional".

En ese sentido, sostuvo que la oposición debe reunir argumentos suficientes para convencer a parlamentarios fuera de sus filas, dado que, según indicó, sus votos no bastan para aprobarla en la Cámara.

Ruz: El problema ya está en La Moneda

Desde la oposición, el vicepresidente de la Democracia Cristiana y presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, afirmó que la permanencia de Rabat se transformó en una prueba de fuerza para Kast.

"El gobierno transformó una crisis ministerial en una crisis de autoridad presidencial", sostuvo, al cuestionar la decisión de mantener al titular de Justicia pese al costo político de la controversia por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

"El Presidente Kast ha querido mostrar firmeza, pero la firmeza sin flexibilidad puede ser más bien rigidez, y lo rígido muchas veces se quiebra", añadió.

Ruz consideró que el conflicto dejó de estar radicado únicamente en el Ministerio de Justicia y pasó a instalarse en La Moneda. Además, advirtió que una eventual derrota de la acusación constitucional no eliminaría el costo asumido por el Ejecutivo.

"El Gobierno puede ganar la votación de esta acusación constitucional si finalmente se presenta, pero lo que no ha ganado y no va a ganar es la discusión de fondo", afirmó.

El dirigente DC también distinguió entre la "lealtad del soldado" y la "lealtad del consejero", y valoró que Chile Vamos promueva una reflexión sobre la conducción del Gobierno. A su juicio, limitar ese debate puede terminar afectando la unidad del oficialismo.

Pezoa defiende que las críticas se hagan en privado

El presidente del directorio de Ideas Republicanas, Álvaro Pezoa, rechazó la interpretación de Ruz y defendió que el partido del Mandatario se mantenga alineado con él durante la crisis.

"Los comentarios que se tengan que hacer en una situación como esta se hacen en privado, no se hacen públicamente", sostuvo.

Pezoa señaló que sería extraño que desde el Partido Republicano surgieran críticas abiertas que derivaran en una polémica pública, y consideró esperable que la colectividad respalde al Presidente.

También evaluó que los partidos que apoyan al Gobierno han actuado con prudencia e incluyó en esa valoración las entrevistas de Balladares y Núñez.

"Obviamente dan a entender que les gustaría ver algunas mejoras y yo creo que esas mejoras, parte de ellas, se requieren", reconoció.

En medio de la decisión de La Moneda de descartar un cambio de gabinete, Pezoa estimó que Kast mantendrá su respaldo a Rabat porque está convencido de que no existe una falta legal o constitucional.

En esa línea, cuestionó los fundamentos de la eventual acusación y advirtió sobre lo que considera una "trivialización" de este mecanismo.