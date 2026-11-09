Solari ve tras críticas a Codelco la "vieja aspiración de privatizarla"

El exministro Ricardo Solari (PS) sostuvo en El Primer Café de Cooperativa que los cuestionamientos del Gobierno a Codelco apuntan a generar fundamentos para una eventual privatización, en medio de las investigaciones por irregularidades en los registros de producción de la estatal.

Solari cuestionó las declaraciones del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sobre posibles responsabilidades durante la gestión de Máximo Pacheco al frente del directorio. A su juicio, las autoridades están formulando conclusiones mientras existen investigaciones pendientes.

"Lo que ha dicho el ministro Mas es muy, muy imprudente", afirmó. Según explicó, las denuncias se formularon cuando Pacheco presidía la compañía y parte de los actuales directores también integraba esa administración.

El representante socialista sostuvo que las responsabilidades deben investigarse sin anticipar conclusiones y señaló que aún no han concluido los informes de Contraloría ni de las auditoras que examinan el caso.

Solari advierte una intención de privatizar "por otras vías"

Para Solari, las declaraciones sobre las irregularidades deben analizarse junto con las señales sobre inversiones, recursos y participación privada en el futuro de la compañía.

"No se entiende que no se esperen los informes solicitados por la propia administración para formular juicios tan severos", cuestionó.

"¿A qué me huele todo esto? A la vieja aspiración de privatizarla por otras vías", expresó.

El exministro recalcó que su advertencia no implica restar importancia a las eventuales irregularidades: "Hay que investigar muy, muy a fondo y sancionar a todos los responsables de irregularidades por definición, porque esta es la gran empresa pública de Chile".

Sin embargo, sostuvo que, junto con la fiscalización, observa acciones destinadas a "ir quitándole este contenido de empresa pública y estatal a Codelco".

Pezoa rechaza la tesis y defiende investigar

El representante del Partido Republicano Álvaro Pezoa rechazó la interpretación de Solari y sostuvo que investigar los registros de producción no permite concluir que exista un propósito privatizador.

"Investiguemos y no asumamos que porque se investiga esto se podría estar preparando una privatización, una cosa que yo creo que es bastante especulativa", respondió.

Pezoa afirmó que "no hay un interés por privatizar Codelco, por lo menos en este gobierno" y defendió que las investigaciones determinen el alcance de las responsabilidades, incluidas las que eventualmente puedan alcanzar al directorio.

"No se cuida nunca mejor una institución que cuando se es transparente y cuando ha ocurrido algo malo se investiga, se determina lo que ocurrió y se toman las sanciones que correspondan", manifestó.

Asimismo, defendió priorizar los resultados económicos de la estatal: "Una empresa no vale por lo grande que es, vale por el aporte económico que entrega".

El contrapunto sobre las responsabilidades y el prestigio de Codelco

En el debate, Rodrigo Ubilla (RN) discrepó de Solari y sostuvo que vincular las investigaciones con una posible privatización resta relevancia a las anomalías denunciadas.

El exsubsecretario recordó la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de Codelco y planteó que corresponde esclarecer si hubo errores o una adulteración intencional de cifras que pudo generar beneficios para quienes participaron en ella.

Luis Ruz (DC) respaldó investigar y sancionar, pero cuestionó la exposición pública de la compañía por parte de las autoridades, debido al impacto que podría tener sobre su prestigio internacional.

"Va a pasar el Gobierno, pero Codelco queda, y eso hay que cuidarlo", afirmó.