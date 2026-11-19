Puerto Varas volverá a ser el epicentro del ciclismo nacional e internacional este domingo 22 de noviembre, cuando cerca de mil deportistas provenientes de 12 países participen en la novena edición del Giro del Lago by Orbea.

La competencia tendrá su centro de operaciones en Playa Venado, punto de partida y meta tanto para el Gran Fondo de 163 kilómetros —que rodeará el lago Llanquihue pasando por Llanquihue, Frutillar, Puerto Octay, Las Cascadas y Ensenada— como para el Medio Fondo de 80 kilómetros, en dirección a Las Cascadas.

Desde la organización destacaron la consolidación de la prueba en la escena local y el atractivo de su trazado natural, sumando además como novedad la entrega de becas deportivas gratuitas para ciclistas mayores de 70 años que cumplieron con los requisitos y cupos disponibles. "Llegar a la novena edición con cerca de mil ciclistas demuestra que el Giro del Lago ya ocupa un lugar importante en el calendario deportivo nacional. Queremos que cada corredor viva un gran desafío sobre la bicicleta, pero también que conozca el territorio, recorra sus localidades y se lleve una experiencia que vaya mucho más allá de la meta", afirmó Rodrigo Muñoz Peñaloza, director de la prueba.

En cuanto a la programación oficial, la entrega de kits se efectuará el sábado 21 de noviembre, entre las 10:30 y las 18:30 horas, en el Hotel Bellavista. El domingo, en tanto, las largadas quedaron fijadas para las 08:30 y las 10:00 horas, mientras que la ceremonia de premiación se realizará a las 14:30 y el cierre de la jornada está previsto para las 17:00 horas.