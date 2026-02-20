Chile sumó sus primeras dos medallas de bronce en el Panamericano de Ciclismo de Pista de Santiago

La delegación de Chile inauguró su cuenta de medallas en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 tras adjudicarse dos preseas de bronce durante la segunda jornada de competencias. Los ciclistas locales aprovecharon el impulso de la afición en el Velódromo de Peñalolén para subir al podio en pruebas de alta exigencia técnica.

El equipo chileno de persecución masculina, integrado por el medallista panamericano Jacob Decar, junto a Luciano Carrizo, Martín Mancilla y Diego Rojas, consiguió el primer bronce del día. La cuarteta nacional registró un tiempo de 3:51.467, marca suficiente para superar en el duelo directo al equipo de Colombia y asegurar la posición en el podio.

La segunda alegría para los anfitriones llegó en el cierre de la jornada a través de la ciclista chilena Scarlet Cortés. La deportista nacional remató en la tercera ubicación de la carrera de eliminación femenina, donde fue escolta de la cubana Marlies Mejías, quien obtuvo la plata, y de la mexicana Yareli Acevedo, ganadora de la medalla de oro.

En otros resultados del certamen en Santiago, el seleccionado de México sumó su segundo oro gracias al triunfo de Acevedo, mientras que la escuadra de Canadá dominó la persecución masculina con un tiempo de 3:50.456, derrotando al cuarteto de Estados Unidos en la final. Por su parte, el ciclista de Bermuda, Conor White, hizo historia al ganar el scratch masculino.

El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista continuará este viernes y se extenderá hasta el domingo en la capital de Chile. El evento entregará un total de 22 títulos continentales y repartirá 66 medallas, con el equipo nacional buscando ampliar su cosecha en las jornadas finales.