Tópicos: Deportes | Ciclismo | Chilenos

Chileno Cristóbal Baeza hizo historia y se coronó campeón de la Vuelta a San Juan 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El segundo lugar lo obtuvo su connacional Cristóbal Ramírez.

En portada

El ciclista chileno Cristóbal Baeza se coronó campeón de la Vuelta a San Juan 2026 en Argentina, una de las carreras más tradicionales del calendario sudamericano.

El nacional se quedó con el título gracias a su gran regularidad en las nueve etapas de competencia, superando por 22 segundos a su compatriota Cristóbal Ramírez.

El triunfo de Baeza no solo destacó por el nivel mostrado a lo largo de la carrera, sino también por su peso histórico, ya que se convirtió en el primer chileno en ganar la Vuelta a San Juan desde Víctor Caro en 1983, cortando una sequía de más de cuatro décadas para el ciclismo nacional en tierras argentinas.

El oriundo de Temuco vivió además un proceso de reconversión deportiva. Antes de dedicarse de lleno al ciclismo, Baeza fue un destacado triatleta, alcanzando incluso el octavo lugar en los Juegos Olímpicos Juveniles de Rosario 2018. Sin embargo, en agosto del año pasado tomó la decisión de dejar el triatlón para enfocarse por completo en el ciclismo de ruta.

En portada