Gaspar Rojas y Roma Sepúlveda conquistaron bajo la lluvia la novena edición del Giro del Lago
Cerca de mil ciclistas desafiaron el frío y el pavimento mojado en Puerto Varas para completar los 163 kilómetros en torno al lago Llanquihue.
Cerca de mil ciclistas desafiaron el frío y el pavimento mojado en Puerto Varas para completar los 163 kilómetros en torno al lago Llanquihue.
Gaspar Rojas se quedó con la novena edición del Giro del Lago este domingo 22 de noviembre en Puerto Varas, tras protagonizar una larga escapada en solitario bajo la lluvia y temperaturas que no superaron los 14 °C.
El representante de Patagonia Austral, quien había sido tercero en 2025, completó los 163 kilómetros del Gran Fondo con partida y llegada en Playa Venado en un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 7 segundos, superando en el podio masculino a Pedro Quiroga Astorga (Cycling Wolf, 4:49:46) y Adrián Alvarado Teneb (Team Veloz, 4:49:55), en una jornada que reunió a cerca de mil competidores.
En la serie femenina, el triunfo fue para Roma Sepúlveda, de PCC, quien detuvo el cronómetro en 5:30:27 y aventajó por apenas 33 segundos a la campeona defensora Sofía Aravena Herrera (Team Veloz), mientras Katherine Andrea Lagos (LanpuBike) cerró el podio con 5:35:23.
Finalmente, la organización adelantó la fecha y las novedades para la décima edición, programada para el 21 de noviembre de 2027. Además de los tradicionales recorridos de 163 y 80 kilómetros, el evento incorporará una nueva distancia de 40 kilómetros, pensada para abrir la experiencia a un mayor número de participantes y facilitar el debut de nuevos ciclistas en este tipo de competencias.