Gaspar Rojas se quedó con la novena edición del Giro del Lago este domingo 22 de noviembre en Puerto Varas, tras protagonizar una larga escapada en solitario bajo la lluvia y temperaturas que no superaron los 14 °C.

El representante de Patagonia Austral, quien había sido tercero en 2025, completó los 163 kilómetros del Gran Fondo con partida y llegada en Playa Venado en un tiempo de 4 horas, 44 minutos y 7 segundos, superando en el podio masculino a Pedro Quiroga Astorga (Cycling Wolf, 4:49:46) y Adrián Alvarado Teneb (Team Veloz, 4:49:55), en una jornada que reunió a cerca de mil competidores.

En la serie femenina, el triunfo fue para Roma Sepúlveda, de PCC, quien detuvo el cronómetro en 5:30:27 y aventajó por apenas 33 segundos a la campeona defensora Sofía Aravena Herrera (Team Veloz), mientras Katherine Andrea Lagos (LanpuBike) cerró el podio con 5:35:23.

Finalmente, la organización adelantó la fecha y las novedades para la décima edición, programada para el 21 de noviembre de 2027. Además de los tradicionales recorridos de 163 y 80 kilómetros, el evento incorporará una nueva distancia de 40 kilómetros, pensada para abrir la experiencia a un mayor número de participantes y facilitar el debut de nuevos ciclistas en este tipo de competencias.