El Presidente José Antonio Kast retomó este lunes su agenda en La Moneda tras regresar de su gira internacional por Vietnam, China y Japón, y como primera actividad encabezó un consejo de Gabinete para revisar junto a sus ministros las prioridades de los próximos meses.

Al término de la reunión, el Mandatario entregó una declaración acompañado por casi todo su equipo ministerial. Las únicas ausencias fueron las de la ministra de Salud, May Chomalí, y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quienes informaron que tenían otras reuniones programadas.

Cuenta regresiva de 100 días

Durante su intervención, el jefe de Estado anunció que a partir del próximo lunes comenzará una cuenta regresiva de 100 días hasta el 11 de marzo, fecha en que se cumplirá el primer año de su Administración.

Según detalló, durante ese período el Gobierno intensificará su trabajo y presentará un balance de los avances alcanzados: "Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo. Vamos a ir enfocando todas nuestras políticas, como lo hemos hecho hasta ahora, en ese tema"., enfatizó.

"Estos 100 días solo vamos a redoblar nuestros esfuerzos. Primero, en materia de trabajo, vamos a ir acelerando aún más la ejecución de obras que señalamos cuando planteamos el Chile Despega. Vamos a poner más fuerza en lo que es el Modo Empleo, que también está funcionando", subrayó.

El Mandatario precisó que, aunque el foco de los próximos 100 días estará puesto principalmente en el empleo, su Administración no abandonará las medidas en seguridad, salud, educación, vivienda y alivio al costo de la vida.

"No nos vamos a desenfocar por ruidos políticos"

Las palabras del Presidente se produjeron luego de que la última encuesta Criteria mostrara un aumento de cinco puntos en su aprobación, llegando al 23%, tras haber registrado su nivel más bajo la semana pasada.

"¿Miramos las encuestas? Obviamente miramos las encuestas. ¿Definen nuestro actuar? No lo han definido jamás. Porque hay puntos de suma importancia que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa", aseveró.

En esa línea, Kast apuntó que "hemos ido mostrando que el trabajo bien hecho trae efectos positivos para nuestra nación. ¿Nos queda todavía el tema del desempleo? Sí. ¿Hay ruidos políticos en el ambiente? Sí. Pero no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir".