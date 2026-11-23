El directorio de Nvidia decidió por unanimidad restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo, 11 días después de su renuncia.

Tras el anuncio de este lunes, las acciones de la compañía subían cerca de un 30% en la apertura de Wall Street y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el regreso del ejecutivo.

Huang había renunciado el 12 de noviembre, después de que se conociera su relación con Alice Huang, empresaria tecnológica a quien los servicios de inteligencia estadounidenses acusan de espiar para China. La Cancillería china rechazó la acusación.

Tras reunirse en varias ocasiones con el ejecutivo, el directorio valoró su "franqueza y capacidad de liderar". Nvidia sostuvo que Huang "ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera" y que colabora con la investigación interna.

La compañía agregó que, a la luz de la información que recibió de altos funcionarios estadounidenses, confía en que su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

Las acciones de Nvidia subían cerca de un 30%

En las primeras operaciones del lunes, las acciones de Nvidia cotizaban en torno a los 162,55 dólares. Pese al repunte, seguían un 26% por debajo del máximo intradía de 219,99 dólares que alcanzaron el 28 de octubre.

El alza coincidió con una recuperación de los tres principales índices de Wall Street, que el viernes habían cerrado con pérdidas superiores al 2%.

El Nasdaq encabezaba las ganancias con un avance de 7,27%, seguido del S&P 500 (5,05%) y el Dow Jones (2,78%). Entre las empresas ligadas a la inteligencia artificial, CoreWeave subía un 24%, Micron Technology un 14% y AMD un 7%.

Trump celebró el regreso de Huang

Trump, quien la semana pasada había pedido "una segunda oportunidad" para el ejecutivo, respaldó la decisión en su red Truth Social.

"El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió.

El mandatario afirmó que, según el fiscal general Todd Blanche, el Gobierno estadounidense carece de pruebas de que Huang haya incurrido en alguna conducta ilícita.

También pidió que Nvidia continúe su investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación. Por su parte, las autoridades de California investigan una presunta venta ilegal de chips de Nvidia a China.

Está previsto que Huang comparezca el 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos para abordar las amenazas a la seguridad nacional.