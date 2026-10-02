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Tópicos: Deportes | Ciclismo | Chilenos

Martín Vidaurre se consagró en el Mundial XCC de Estados Unidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno cruzó la meta tras 21 minutos y cuatro segundos, superando al alemán Luca Schwarzbauer.

Martín Vidaurre se consagró en el Mundial XCC de Estados Unidos
 X @TeamChile_COCH
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El ciclista chileno Martín Vidaurre logró su primer triunfo en el Cross-Country Short Track (XCC), disputado en Lake Placid, Nueva York, correspondiente a la última fecha del Mundial de la categoría.

En un circuito húmedo debido a las lluvias de la zona, el deportista nacional marcó diferencias junto al alemán Luca Schwarzbauer, quien lanzó un furioso ataque para subir al liderato.

Vidaurre se mantuvo junto a Schwarzbauer y lo rebasó en la última vuelta para posteriormente sacarle distancia y cruzar la línea de meta en la primera plaza, contabilizando un tiempo de 21'04", a cuatro segundos del germano.

Schwarzbauer se quedó con el segundo puesto y el podio fue completado por el italiano Filippo Colombo.

De esta manera, el ciclista chileno sumó su primera victoria en la categoría y segunda consecutiva en todas las competencias, tras triunfar el pasado 21 de septiembre en el XCO de Utah.

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