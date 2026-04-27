Destacada competencia Cerro Abajo tendrá su gran final en Alemania

La reconocida competencia Cerro Abajo, la serie de descenso urbano en mountain bike, confirmó que Stuttgart será la sede de su gran final de temporada el próximo 6 de septiembre de 2026, en una cita que marcará el debut de la competencia en Alemania.

El cierre del calendario transformará las calles de la ciudad europea en un circuito urbano donde se definirá al campeón absoluto de la temporada 2025/26. El camino comenzó el 15 de febrero en Valparaíso, Chile, considerada cuna del downhill urbano, y continuará el 28 de junio en Génova antes de llegar a Stuttgart.

El trazado alemán estará ubicado en el corazón de "el Kessel" y se extenderá desde el Teehaus hasta la Wilhelmsplatz. Según la organización, el circuito combinará secciones estrechas con transiciones de pendientes pronunciadas a zonas llanas, lo que exigirá precisión técnica y control de la bicicleta.

La competencia estima que los riders podrán alcanzar velocidades de hasta 60 km/h en medio del recorrido urbano, ante miles de espectadores. La prueba de Stuttgart fue presentada como una final de "todo o nada", con la clasificación abierta tras el paso por Valparaíso y la fecha pendiente en Génova.

El evento contará con figuras internacionales de la disciplina, entre ellas el checo Tomáš Slavík, uno de los nombres más destacados del descenso urbano. Con el título mundial en juego, Red Bull Cerro Abajo Stuttgart cerrará una temporada que comenzó en las escaleras de Valparaíso y terminará en el corazón de Europa.