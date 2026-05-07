Del Fuego Race abrió inscripciones para la carrera de ultraciclismo más austral del mundo

Del Fuego Race abrió las inscripciones para su nueva edición, que se realizará en abril de 2027 en la Patagonia chilena y reunirá a competidores en una de las pruebas de ultraciclismo gravel más australes del planeta.

La competencia tendrá como punto de partida Puerto Natales y llegará hasta la Tierra del Fuego, con recorridos por territorios remotos, caminos de ripio, viento patagónico y paisajes marcados por el otoño magallánico.

La categoría principal será Haín, de 1.050 kilómetros nonstop, programada entre el 10 y el 17 de abril de 2027, sin asistencia externa, pelotón ni etapas. Además, se disputarán las distancias Baqueanos, de 250 kilómetros, y Milodón, de 170 kilómetros, ambas concentradas en una jornada el 10 de abril.

En la última edición, los chilenos Jaime Navarro y Francia Durán ganaron la categoría Haín tras más de tres días de competencia, en una prueba que contó con deportistas de siete países.

Las inscripciones estarán disponibles en tres etapas: Preventa 1 hasta el 7 de junio, Preventa 2 hasta el 5 de julio y luego precio normal. Parte de cada inscripción será destinada al Parque Nacional Torres del Paine, y los interesados pueden registrarse en www.delfuegorace.com.