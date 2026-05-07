Efecto inflación: sueldos reales han caído 0,1% en 2026

La inflación acumulada entre enero y marzo de 2026, que llega a 1,4%, por sobre lo que esperaba el mercado a fines del año pasado, también muestra su efecto en los sueldos.

Según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las remuneraciones reales -ajustadas por la variación mensual IPC- crecieron 2,2% en 12 meses, pero su variación en el primer trimestre fue negativa: -0,1%.

Respecto a los índices nominales, el INE explicó que Remuneraciones y Costos Laborales registraron aumentos interanuales de 5,1% y 6% en marzo de 2026, respectivamente.

"Comercio, construcción e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", explicó el organismo.

Brecha de género y valor por hora

El estudio del INE añade que "la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,3%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%".

Por tiempo, "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.257, anotando un alza interanual de 5,7%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.049, lo que significó una variación anual de 5,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.447, registrando un aumento de 5,6% en el mismo período".