Efecto inflación: sueldos reales han caído 0,1% en 2026
El INE publicó los indicadores de remuneraciones y costos laborales de marzo, marcados por el IPC.
El efecto sobre el poder adquisitivo del aumento de precios se notó en marzo.
El INE publicó los indicadores de remuneraciones y costos laborales de marzo, marcados por el IPC.
El efecto sobre el poder adquisitivo del aumento de precios se notó en marzo.
La inflación acumulada entre enero y marzo de 2026, que llega a 1,4%, por sobre lo que esperaba el mercado a fines del año pasado, también muestra su efecto en los sueldos.
Según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las remuneraciones reales -ajustadas por la variación mensual IPC- crecieron 2,2% en 12 meses, pero su variación en el primer trimestre fue negativa: -0,1%.
Respecto a los índices nominales, el INE explicó que Remuneraciones y Costos Laborales registraron aumentos interanuales de 5,1% y 6% en marzo de 2026, respectivamente.
"Comercio, construcción e industria manufacturera anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", explicó el organismo.
El estudio del INE añade que "la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,3%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%".
Por tiempo, "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.257, anotando un alza interanual de 5,7%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.049, lo que significó una variación anual de 5,9%; mientras que para los hombres se situó en $7.447, registrando un aumento de 5,6% en el mismo período".