Megarreforma: Con "esperanza" y "optimismo", Gobierno y PDG buscan recomponer acuerdo

El Gobierno realiza un intenso despliegue este jueves para retomar el acuerdo legislativo con el Partido de la Gente (PDG), luego del inesperado quiebre ocurrido ayer por la tarde, cuando el jefe de bancada Juan Marcelo Valenzuela confirmó que no apoyarán la megarreforma impulsada por el Presidente Kast.

El dirigente de la colectividad explicó que la ruptura obedeció a un incumplimiento en las expectativas de ayuda directa a la clase media por parte del Ejecutivo.

Esta mañana, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, expresó su sorpresa ante el freno de las conversaciones con el PDG: "No lo veía venir", admitió, pues "estaban los equipos técnicos trabajando, tanto por parte del Gobierno como por parte del PDG".

"Quiero recordar que este es un proyecto anexo a la discusión del proyecto central, que es el de Reconstrucción Nacional y de Desarrollo Económico y Social", enfatizó.

"Lo que se hizo fue entregarle el borrador del proyecto y, en realidad, lo que yo hubiese esperado es que nos hubiesen dicho: 'mire, sigamos conversando, no nos gusta A, B, C; queremos mejorar A, B, C'. No ocurrió así, pero hoy se sigue conversando y espero que en las próximas horas se mantenga el acuerdo que teníamos con ellos", indicó el militante RN.

"Estoy muy optimista", dice Parisi

En paralelo, el líder del PDG, Franco Parisi, y el ministro de Hacienda, Jorge Quioz, sostuvieron una reunión que se extendió por más de una hora en la sede de la cartera.

Tras el encuentro, el excandidato presidencial señaló que se trató de "una reunión muy intensa, los dos somos de carácter muy fuerte y no fue fácil", pero destacó que se está "llegando a varios consensos".

"Logramos visualizar cómo sería el reembolso de los medicamentos y también de los pañales. Hablamos de una canasta referencial para los medicamentos y para una propuesta de cómo sería la devolución para los pañales", explicó.

"Afortunadamente en esta reunión se avanzó y mucho, y creo que va en directa decisión que planteamos desde 2013. Así que estamos optimistas, pero hay que seguir trabajando, no está nada zanjado", subrayó Parisi.

Quiroz: "Estamos bastante esperanzados"

Por su parte, el ministro Quiroz indicó tras la cita el Hacienda continúa "conversando con muchos actores, siempre estamos dispuestos a conversar con todos y a flexibilizar posiciones".

"También hemos estado hablando con otros grupos, otras corrientes políticas, así es que estamos bastante esperanzados, razonablemente optimistas de que vamos a tener la idea de legislar y de que en la sala vamos a tener un apoyo que va a ir mucho más allá de la coalición que apoya al Gobierno", concluyó el titular de Hacienda.