El colombiano Sebastián Holguín se consagró campeón del Valparaíso Cerro Abajo 2026

En una nueva edición de la competencia del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo el colombiano de 21 años Sebastián Holguín se llevó el primer lugar tras completar el circuito con un tiempo de 2:15.432. lo que le permitió consagrarse como el nuevo "Rey del Puerto".

"Fue impresionante, una gran carrera, puse todo en la bajada. Estoy muy muy feliz y voy a disfrutar este tremendo triunfo. Estuve muy tranquilo en la partida y sabía que podría bajar algunos segundos de mi tiempo de la clasificación", aseguró Holguín tras ganar.

En segundo lugar quedó el francés Adrien Loron con 2:16.221, mientras que el chileno Felipe Agurto obtuvo el tercer lugar con 2:17.722.

"Muy emocionado, ojalá el tiempo sea el indicado y el correcto", comentó Agurto tras cruzar la meta consciente de que los rivales a vencer cerraban la carrera. El chileno fue subcampeón en 2024 y 2025.

La carrera realizada desde el Cerro Cárcel hasta la Plaza "Aníbal Pinto" tuvo como sorpresa el quinto lugar del checo Tomás Slavík, quien con un tiempo de 2:18.281 no pudo retener su título, el cual ya había ganado cuatro veces: En 2017, 2018, 2023 y 2025.

Mujeres al pedal

En la jornada matutina se realizó la 'progression session' que reunió a tres corredoras chilenas que obtuvieron un lugar para probar el track y continuar sumando experiencia en estas carreras.

Fernanda Quiroga, de 20 años, fue una de las destacadas riders que completó su recorrido abonando kilómetros a su carrera en el descenso que ya suma cuatro temporadas, luego de comenzar en 2022 mirando la competencia en la tribuna.

Las otras dos corredoras fueron la experimentada Paz 'Pachi' Gallo, campeona panamericana de descenso que vivió su tercera experiencia en el puerto y Fernanda Gildemeister, quien fue la única mujer presente en la edición 2023.