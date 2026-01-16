Valparaíso Cerro Abajo tendrá transmisión por televisión abierta

La fiesta deportiva de cascos y bicicletas más esperada de cada año, Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, podrá ser vivida en tiempo real desde todos los hogares del país a través de TVN y TNT Sports, canales que este año serán los encargados de transmitir una nueva edición, entregando una completa cobertura a través de sus señales de televisión y plataformas digitales.

La competencia de descenso urbano más importante y extrema de la región, retorna este 15 de febrero, fecha en la que los mejores riders del país y del mundo pondrán a prueba en cada pedaleada sus habilidades físicas y estrategias, en un desafiante circuito a través de los sectores más emblemáticos de la ciudad con el único objetivo de convertirse en el "Rey del Puerto".

El anuncio de la transmisión de esta competencia que está cumpliendo 22 años de afamada trayectoria, fue realizado recientemente por ambos canales, adelantando que tendrán una cobertura completa liderada por sus equipos deportivos, que incluirán los momentos previos del certamen, entrevistas a sus principales protagonistas y, por supuesto, la carrera en vivo.

El 2025 fueron miles las personas que llegaron a la ciudad para seguir y alentar a sus participantes favoritos, al igual que quienes sintonizaron la competencia por televisión y otras plataformas, siendo testigos de cómo en el último momento el rider checo Tomás Slavík logró quedarse con el título de la edición.

Con este triunfo, el atleta se convirtió en tetracampeón de la carrera, una victoria que además fue la revancha perfecta para cerrar el amargo episodio que vivió en 2024, donde tuvo que abandonar su participación a solo segundos del inicio de su descenso tras una avería que sufrió la cadena de su bicicleta.

Fue además una final de infarto, en la que el título estuvo a centésimas de segundos de quedarse en casa, tras una bajada perfecta del curacavino Felipe Agurto, quien estuvo a punto de obtener el lugar más alto del podio, al igual que en 2024.