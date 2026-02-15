Síguenos:
Tópicos: Deportes | Ciclismo

[VIDEO] Tomas Slavik protagonizó fuerte caída en el Valparaíso Cerro Abajo

Autor: Redacción Cooperativa

El ciclista checo cayó sobre las rejas que separaban al público.

[VIDEO] Tomas Slavik protagonizó fuerte caída en el Valparaíso Cerro Abajo
 Captura
El ciclista checo Tomas Slavík protagonizó una fuerte caída durante las prácticas del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. El vigente campeón de la competencia impactó duramente contra unas rejas que separaban la pista del público asistente.

