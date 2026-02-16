Incendio en Vichuquén suma 350 hectáreas consumidas

La comuna de Vichuquén, Región del Maule, continúa bajo Alerta Roja debido al incendio forestal que se mantiene activo desde el pasado sábado 14 de febrero y ha consumido una superficie aproximada de 350 hectáreas.

La emergencia ha movilizado un despliegue de recursos para controlar el avance de las llamas. Actualmente, en el lugar trabajando 18 compañías de Bomberos y 8 brigadas de la Conaf, apoyados por tres camiones aljibe, tres técnicos y cuatros kidders.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, entregó una actualización sobre el estado del combate, destacando que el apoyo aéreo comenzó sus operaciones antes de las 09:00 de la mañana de este lunes, anticipándose a las labores realizadas en la jornada anterior.

"Tenemos dos focos que están bien activos todavía. Se están atacando tanto con cuadrillas aéreas como terrestres", señaló la autoridad comunal, confirmando la complejidad de la situación que enfrentan los equipos de emergencia.

Respecto a los daños estructurales, Rivera con confirmó que el fuego ha alcanzado tres inmuebles: "Las tres han sido segundas viviendas de personas que vienen a veranear acá. Ha habido muchos con riesgo, pero las tres son segundas viviendas", por lo que no hay residentes permanentes damnificados.